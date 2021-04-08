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Путин подписал указ о праздновании 270-летия МГУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию в 2025 году 270-летия Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству Путин поручил в шестимесячный срок создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 270-летия МГУ и утвердить его состав, разработать и утвердить план основных мероприятий.

МГУ Владимир Путин Правительство

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