Путин подписал указ о праздновании 270-летия МГУ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию в 2025 году 270-летия Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству Путин поручил в шестимесячный срок создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 270-летия МГУ и утвердить его состав, разработать и утвердить план основных мероприятий.