Огонь полностью охватил здание мебельного склада в Электростали

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе с мебелью в подмосковной Электростали увеличилась до 3,6 тыс. квадратных метров, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что здание "горит по всей площади".

Пожар в здании мебельного склада по адресу Промышленный проезд, дом 11, корпус 8 начался поздним вечером в пятницу. Около полуночи площадь пожара составляла 1 тыс. квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.