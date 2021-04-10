Стены и кровля рухнули в горящем складе с мебелью в Электростали

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Стены и кровля обрушились при пожаре на складе с мебелью в подмосковной Электростали, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, обрушение кровли произошло на 2,5 тыс. квадратных метров, стен - на 800 квадратных метров. На данный момент пожар локализован на площади 3,6 тыс. квадратных метров.

Пожар в здании мебельного склада по адресу Промышленный проезд, дом 11, корпус 8 начался поздним вечером в пятницу. В ночь на субботу стало известно, что огонь полностью охватил здание.

О пострадавших не сообщалось.