Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию

Boeing 737-800 на территории аэропорта Внуково Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация утром во вторник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнего Новгорода.