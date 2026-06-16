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Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию

Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию
Boeing 737-800 на территории аэропорта Внуково
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация утром во вторник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнего Новгорода.

Домодедово Внуково Росавиация
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Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию

 Внуково и Домодедово перешли на режим обслуживания рейсов по согласованию

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