Поиск

Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается

Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ночь на вторник, однако, таких же интенсивных осадков, которые прошли в Московском регионе 13 июня, не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сильные осадки звучат в прогнозе в ночь на вторник, а потому уже преимущественно небольшая интенсивность ночных дождей и умеренная дневных. В ночь на вторник может выпасть 10-15 мм осадков, местами 20-25 мм. Это где-то около четверти-трети от месячной нормы. Но это не какой-то исключительный случай для летних осадков, потому что самая большая норма по осадкам у нас для летних месяцев", - сказала Макарова.

МоскваВ Москве в понедельник местами может выпасть до половины месячной нормы осадковЧитать подробнее

При этом она уточнила, что повторения ситуации с осадками, которые наблюдались в Москве в субботу, 13 июня, не ожидается. Тогда в Московском регионе выпало около 40-50% от месячной нормы осадков, при этом в отдельных районах на востоке региона количество выпавших осадков дошло до 70% от месячной нормы. "Таких осадков мы не ждем, но сильными местами осадки (в ночь на вторник) могут быть", - добавила Макарова.

Погоду в Москве на этой неделе будет определять высокий и малоподвижный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Он обеспечит проникновение прохладных воздушных масс на территорию Москвы и области. Облака и дожди дополнительно ограничат показания термометров. Значения средней суточной температуры в начале и середине недели будут отставать от климатической нормы на 2-2,5 градуса.

В конце рабочей недели, по данным Гидрометцентра, по мере ослабления влияния циклона, облаков станет меньше, температура днем начнет повышаться и будет соответствовать норме.

МоскваЛивень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельникЛивень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельникЧитать подробнее

Согласно прогнозу, во вторник, 16 июня, облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, в Москве +11...+13, по области +8...+13. Днем кратковременный дождь, местами гроза, в Москве +15...+17, по области +14...+19.

В среду, 17 июня, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в Москве +10...+12, по области +8...+13. Днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, по области, в Москве +17....+19, по области +16...+21.

В четверг, 18 июня, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в Москве +10...+12, по области +8...+13. Днем кратковременный дождь, в Москве +17...+19, по области +16...+21.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу, 19 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью +8 ...+13, днем +20...+25. В субботу, 20 июня, переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью +9...+14, днем +21...+26.

Гидрометцентр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается

 Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается

Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

 Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА на подлете к Москве

Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

 Жуковский закрыт, Домодедово работает по согласованию

На подлете к Москве сбито четыре БПЛА

Рекордное количество осадков выпало на востоке Москвы

 Рекордное количество осадков выпало на востоке Москвы

В дептрансе Москвы предупредили о возможном изменении маршрутов транспорта

 В дептрансе Москвы предупредили о возможном изменении маршрутов транспорта

В полиции сообщили о двух погибших в ДТП с маршруткой в Одинцово

Два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Один человек погиб и более десятка пострадали в ДТП с маршруткой в Одинцово
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2664 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов