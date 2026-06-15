Гидрометцентр заверил, что повторения субботних ливней в Москве на этой неделе не ожидается

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - До трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ночь на вторник, однако, таких же интенсивных осадков, которые прошли в Московском регионе 13 июня, не ожидается, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сильные осадки звучат в прогнозе в ночь на вторник, а потому уже преимущественно небольшая интенсивность ночных дождей и умеренная дневных. В ночь на вторник может выпасть 10-15 мм осадков, местами 20-25 мм. Это где-то около четверти-трети от месячной нормы. Но это не какой-то исключительный случай для летних осадков, потому что самая большая норма по осадкам у нас для летних месяцев", - сказала Макарова.

При этом она уточнила, что повторения ситуации с осадками, которые наблюдались в Москве в субботу, 13 июня, не ожидается. Тогда в Московском регионе выпало около 40-50% от месячной нормы осадков, при этом в отдельных районах на востоке региона количество выпавших осадков дошло до 70% от месячной нормы. "Таких осадков мы не ждем, но сильными местами осадки (в ночь на вторник) могут быть", - добавила Макарова.

Погоду в Москве на этой неделе будет определять высокий и малоподвижный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Он обеспечит проникновение прохладных воздушных масс на территорию Москвы и области. Облака и дожди дополнительно ограничат показания термометров. Значения средней суточной температуры в начале и середине недели будут отставать от климатической нормы на 2-2,5 градуса.

В конце рабочей недели, по данным Гидрометцентра, по мере ослабления влияния циклона, облаков станет меньше, температура днем начнет повышаться и будет соответствовать норме.

Согласно прогнозу, во вторник, 16 июня, облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, в Москве +11...+13, по области +8...+13. Днем кратковременный дождь, местами гроза, в Москве +15...+17, по области +14...+19.

В среду, 17 июня, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в Москве +10...+12, по области +8...+13. Днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, по области, в Москве +17....+19, по области +16...+21.

В четверг, 18 июня, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в Москве +10...+12, по области +8...+13. Днем кратковременный дождь, в Москве +17...+19, по области +16...+21.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу, 19 июня, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ночью +8 ...+13, днем +20...+25. В субботу, 20 июня, переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью +9...+14, днем +21...+26.