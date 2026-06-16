Собянин сообщил о ликвидации во вторник 20 БПЛА, летевших на Москву

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении во вторник 20 беспилотников, атаковавших столицу.

"Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в Мах.

Ранее во вторник утром московский мэр информировал о 14 ликвидированных на подлете к столице БПЛА.

В четырех аэропортах московского авиаузла введены ограничения на обслуживание рейсов.