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Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям в понедельник пересесть на метро из-за ливня с грозой и сильного ветра, которые прогнозируются в Москве в течение дня.

"По прогнозу синоптиков, в течение дня обещают ливень с грозой, а также сильный ветер. (...) Рекомендуем сегодня для поездок выбрать метро. Так будет быстрее и безопаснее", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в понедельник.

В дептрансе просят водителей быть на дороге внимательнее: заранее тормозить перед пешеходными переходами и держать дистанцию с запасом, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Также не рекомендуется оставлять машину под шаткими конструкциями и деревьями.

Сильный ливень прошел в Москве 13 июня. Сообщалось, что на востоке Москвы в субботу выпало рекордное количество осадков. В отдельных районах ВАО за несколько часов выпало 122,9 мм осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня. Кроме того, наиболее интенсивные осадки были зафиксированы на северо-западе столицы - почти 78% от месячной нормы, на западе Москвы - 75% от месячной нормы и на юго-востоке - 67% от месячной нормы.

Скопления воды появились на платформах Ленинградского вокзала.

Москва
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