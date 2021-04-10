Движение поездов на Курско-Рижском диаметре восстановили
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2 "Курско-Рижский") и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) нормализовалось, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.
"Движение восстановлено", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД задерживались несколько поездов из-за незапланированной остановки состава на станции Аникеевка.