Еще в двух ТЦ Москвы откроются пункты вакцинации от COVID

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пункты вакцинации от коронавируса откроются в столичных торговых центрах "Ереван-Плаза" и "Щука" c 24 марта, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Уточняется, что в связи с большим спросом с 24 марта возобновится вакцинация в ТЦ "Европейский" и "Гагаринский". Также до 27 марта продлена вакцинация первым компонентом в ТЦ "Рио" Ленинский.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.