В Рузе собственник земли позволил устроить на участке огромную свалку

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области через суд требует взыскать ущерб в 5 млн рублей с собственника замели, устроившего незаконную свалку в Рузе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минэкологии подало исковое заявление в Рузский районный суд с просьбой взыскать с собственника земель в Рузском городском округе сумму ущерба, нанесенного незаконной свалкой", - говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина, нарушение было зафиксировано в Дороховском сельском поселении.

"Недобросовестный собственник позволил устроить на своем участке огромную свалку строительных отходов: площадь перекрытия превысила пять тысяч квадратных метров. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали ущерб, который составил 5,1 млн руб. Мы будем добиваться того, чтобы эта сумма была возмещена нарушителем в доходы городского округа", - цитирует Разина пресс-служба.