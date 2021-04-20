Число случаев COVID-19 в Москве упало до уровня менее 2 тыс. в сутки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Чуть менее 2 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за сутки, это меньше, чем накануне примерно на 12%, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в Москве за сутки зафиксировали 1 996 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о регистрации 2 279 инфицированных. 20 апреля стало первым с 15 апреля днем, когда суточное число новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых в Москве, снизилось до уровня менее 2 тыс.

За все время пандемии COVID-19 перенесли 1 068 048 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 1 583 человека, общее число поправившихся достигло 974 229.

Скончались за сутки 56 москвичей, болевших COVID-19. Общее количество смертей от вируса в столице достигло 17 754.

Накануне сообщалось о выздоровлении 1 089 и кончине 59 горожан.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.