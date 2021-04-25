Движение на серой ветке метро прервано из-за падения человека на пути

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в воскресенье на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" из-за человека на пути", - сказали в департаменте.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" уточнил, что в 14:15 на путь станции "Южная" упал пассажир. Других подробностей пока не поступало.