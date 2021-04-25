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Мужчина выжил после падения на рельсы столичного метро

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Более 40 минут понадобилось для восстановления движения поездов на серой ветке метро после падения пассажира на рельсы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам, в 14:15 мужчина упал на пути станции "Южная". Для его извлечения пришлось отключать напряжение контактного рельса", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии после 15:00 было восстановлено.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что на Серпуховско-Тимирязевской линии прерывалось движение поездов от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Нагорная" из-за человека на пути.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 15:10 восстановление движения на серой ветке подтвердил и столичный департамент транспорта. Как отметили в ведомстве, "необходимо некоторое время, чтобы войти в график".

Москва Южная

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