Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Дождь и мокрый снег ожидаются ночью в Москве, температура воздуха может опуститься ниже нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр России в понедельник.

Из-за снега и обледенения в столичном регионе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности. Период действия предупреждения – с полуночи до 10:00 вторника.

По прогнозу, в Подмосковье ночью возможны заморозки до минус 3 градусов.

Днем во вторник в столичном регионе будет прохладно, плюс 7-9 градусов, возможны небольшие дожди и западный ветер с порывами до 10 м/с.