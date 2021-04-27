ГИБДД предупредила о снеге и метели в Москве в ближайшие часы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Столичный главк Госавтоинспекции предупредил автомобилистов о начале снегопада и метели в Москве в ближайшие часы. Из-за этого ведомство рекомендовало воздержаться от поездок на личном транспорте.

В Москве в ближайшие часы начнутся снег и метель...



Что? 🤔



Да да, синоптики обещают!

Ну а мы в свою очередь обещаем, что с вами ничего не случится, если вы переждете непогоду и воздержитесь от поездок 🤗 — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) April 27, 2021

"Ну а мы в свою очередь обещаем, что с вами ничего не случится, если вы переждете непогоду и воздержитесь от поездок", - говорится в сообщении управления в Twitter.

В случае необходимости поездки на личном автотранспорте в ГИБДД рекомендуют водителям снизить скорость и быть "полегче на поворотах".

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что днем во вторник в столичном регионе будет прохладно, плюс 7-9 градусов, возможны небольшие дожди и западный ветер с порывами до 10 м/с.