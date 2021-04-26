В Москве задержали экс-руководителей банка по делу о хищении 1 млрд руб.

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали бывших руководителей одного из коммерческих банков, подозреваемых в хищении более миллиарда рублей клиентских денег, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Были задержаны бывшие председатель правления банка и его заместитель, сказала Волк журналистам в понедельник.

По словам официального представителя МВД, подозреваемые с сентября 2018 по январь 2020 года выводили средства клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам.

"В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей", - сказала Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Волк подчеркнула, что в рамках расследования полицейские провели свыше 20 обысков на территории Московского региона. Бывшие руководители банка арестованы, добавила представитель ведомства.

Между тем, Волк не уточнила название кредитной организации и имен фигурантов.