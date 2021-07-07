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Почти 90 тыс. га в лесах Подмосковья очистили от поврежденных деревьев

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - За девять лет в Подмосковье очистка лесов от погибших и поврежденных насаждений проведена на площади 86,6 тысяч га, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"За эти годы очистка лесов проведена на площади 86,6 тыс. га. Наибольшие объемы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий приходятся на 2013-2014 годы. А, начиная с 2019 года, снижая объемы сплошных рубок, мы увеличили долю выборочных санитарных рубок. В 2020 году она составила 1 762,42 га", - цитирует председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елену Казимир пресс-служба.

По ее слова, особый акцент сделан на рубку аварийных деревьев, как самый острый запрос от граждан – за последний год объем рубки аварийных деревьев увеличился почти в три раза.

Для улучшения санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения вредных организмов, а также для обновления лесного фонда и обеспечения насаждениями своих целевых функций на участках лесного фонда проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия.

"Ликвидация очагов вредных организмов – это одна из главных задач, стоявших перед Комитетом лесного хозяйства после массовой вспышки короеда летом 2010 года. Несколько лет тяжелой борьбы и долгожданный результат – численность короеда-типографа в наших лесах подошла к естественным показателям", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.

В 2010 году в Московской области сложилась непростая обстановка из-за природных пожаров, в том числе на торфяниках. В последующие годы в ослабленных пожарами лесах началась эпидемия короеда-типографа. Насекомое причинило значительный ущерб подмосковным лесам в 2010-2011 годах, уничтожив тысячи гектар леса.

Московская область

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