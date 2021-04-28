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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
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В Москве первые с 21 апреля за сутки выявили менее 2 тыс. случаев COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве впервые с 21 апреля показатель суточной заболеваемости коронавирусом за сутки снизился до уровня менее 2 тысяч заболевших. Из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом следует, что в столице выявили за сутки 1,84 тысячи случаев COVID-19.

Накануне сообщалось о выявлении в городе 2098 случаев COVID-19. За все время пандемии заболевание перенесли 1 086 934 москвича.

В Москве за сутки скончались 54 пациента с коронавирусом, общее число жертв пандемии в столице достигло 18 202 человек. Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 1688 столичных жителей Москвы. Общее число поправившихся после инфекции москвичей достигло значения 987 457 пациентов.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тысяч случаев заболевания в сутки, но эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тысяч случаев COVID-19 в день. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тысяч заболевших.

Количество новых заболевших коронавирусом в России на 28 апреля, впервые с начала текущего года опустилось на уровень менее 8 тысяч, что сопоставимо с показателями конца сентября 2020 года.

Хроника 09 января 2020 года – 28 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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