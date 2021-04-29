Сделавшие первую прививку от COVID в московских ТЦ смогут получить вторую дозу в поликлинике

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - После получения первого компонента вакцины от коронавируса в торговых центрах на выезде из Москвы вторую прививку теперь можно сделать в другом пункте вакцинации, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"В 11 торговых центрах на выезде из Москвы вводится новая технология работы бригад вакцинации от коронавируса. (...) Чтобы сделать процесс вакцинации максимально комфортным для жителей, в этих ТЦ, в отличие от остальных мест вакцинации, после первой прививки горожане могут выбрать местом введения второго компонента... любой пункт вакцинации на базе одной из 100 городских поликлиник", - пояснили в пресс-службе в четверг.

Нововведение касается уже семи открывшихся пунктов в ТЦ "Садовод", гипермаркете "Глобус", ТРЦ "Мега Теплый Стан", в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен", МТК "ЕвроПарк", "Леруа Мерлен" на Киевском шоссе и "Глобус", а также четырех новых точек - в супермаркетах "Ашан Алтуфьево", "АТАК Шоссе Энтузиастов", в ТРЦ "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в ТЦ "Косино Парк".

В связи с большим спросом на вакцинацию продлевается работа 15 выездных бригад в Новой Москве, что повысит доступность вакцинации как для постоянных жителей района, так и для тех, кто собирается провести майские праздники и выходные на даче, отмечается в сообщении.

"В майские праздничные дни выездные бригады работают по обычному графику", - подчеркнули в пресс-службе.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают желающих сделать прививку, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.