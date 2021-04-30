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Заммэра Москвы сообщил об окончании весенней уборки в столице

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Традиционный месячник весеннего благоустройства в Москве завершен, заявил в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По словам заммэра, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. В порядок привели все без исключения городские территории и объекты - от крупных инженерных сооружений и памятников монументального искусства до дворовых территорий и фасадов зданий.

"Столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной", - добавил Бирюков.

По информации мэрии, с 1 апреля в Москве коммунальные службы отмыли 2 тыс. инженерных сооружений, больше 1 тыс. памятников и несколько сотен фонтанов. В работах были задействованы более 43 тыс. человек и свыше 18 тыс. единиц техники.

Москва Петр Бирюков

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