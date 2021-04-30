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На Москву надвигается дождь с грозой

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

В столице в ближайший час ожидается дождь, в отдельных районах гроза, местами усиление ветра с порывами до 18 м/с. Отмечается, что дождь может идти до 9 часов утра 1 мая.

Спасатели предупреждают о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать автомобили под деревьями.

Москва МЧС

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