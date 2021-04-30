Движение на МЖД изменят из-за ремонта участка "Савеловская" - "Марк"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменят с 1 по 6 мая из-за ремонта путей. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что на время работ один из участков будет закрыт, а движение поездов организуют в реверсивном режиме.

На участке "Москва-Савеловская" - "Марк" поезда будут следовать по одному пути поочередно. У части электричек сократится маршрут, при этом будут увеличены интервалы движения и одновременно уменьшится число составов.

В первой декаде мая пройдет капремонт второго главного пути участка "Москва-Савеловская" - "Марк". В ходе работ будет демонтировано старое полотно, которое заменят новым. Работы будут вести круглосуточно.