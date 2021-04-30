Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Движение на МЖД изменят из-за ремонта участка "Савеловская" - "Марк"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменят с 1 по 6 мая из-за ремонта путей. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве отметили, что на время работ один из участков будет закрыт, а движение поездов организуют в реверсивном режиме.

На участке "Москва-Савеловская" - "Марк" поезда будут следовать по одному пути поочередно. У части электричек сократится маршрут, при этом будут увеличены интервалы движения и одновременно уменьшится число составов.

В первой декаде мая пройдет капремонт второго главного пути участка "Москва-Савеловская" - "Марк". В ходе работ будет демонтировано старое полотно, которое заменят новым. Работы будут вести круглосуточно.

Москва МЦД-1 МЖД

Новости

Суд оставил Льву Пономареву статус иноагента

Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

Ввод ограничений для въезда грузовиков на МКАД перенесли на 15 июня

В Москве запустили "народный каршеринг"

Дело журналиста Ивана Сафронова

Суд продлил арест журналиста Сафронова

Суточная заболеваемость COVID в Москве снизилась до 2,7 тыс. случаев

В ЦОДД предупредили о предпраздничных пробках на дорогах Москвы

Глава медцентра осуждена условно по делу о смерти актера Марьянова

В Москве 6 станций метро изменят режим работы вечером из-за репетиции парада

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве стал рекордным с конца января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');