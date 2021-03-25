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Парады Победы пройдут в 28 городах России

В этих мероприятиях примут участие более 47 тыс. человек

Парады Победы пройдут в 28 городах России
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах, военные парады - в 28 российских городах, включая Москву, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В парадах примут участие более 47 тысяч человек, порядка 1 600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов, сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в четверг.

Что касается военного парада в Москве, то в нем примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов, отметил министр обороны.

По словам Шойгу, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов.

"Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований - к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошел вакцинацию и имеют антитела к COVID-19", - сказал Шойгу.

Подготовка к военному параду на Красной площади, по оценке министра, "идет полным ходом".

В 2020 году парад Победы из-за ситуации с коронавирусом был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Сергей Шойгу Москва Минобороны РФ

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