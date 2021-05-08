Сбой произошел на фиолетовой ветке метро Москвы из-за человека на путях

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в субботу на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции "Текстильщики" до станции "Таганская" из-за человека на пути", - сказали в ведомстве.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Других подробностей инцидента пока не поступало.