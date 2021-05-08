Движение на фиолетовой ветке столичного метро восстановили

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Устранен сбой в движении поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта в субботу.

Как отметили в ведомстве, оно вводится в график.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке фиолетовой ветки "Текстильщики" - "Таганская" прерывалось из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" уточнил, что на станции "Пролетарская" пассажир по неустановленным причинам упал на рельсы. По его словам, он выжил, для его спасения и подъема на платформу отключалось напряжение контактного рельса.