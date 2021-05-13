Суточный COVID-19 в Москве вторые сутки вновь поднялся выше 2,7 тыс.
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Еще 2787 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.
Накануне сообщалось о 2718 случаях инфицирования. Второй день подряд суточный прирост заболевших - более 2,7 тыс.
За сутки коронавирус привел к смерти 55 человек в столице. С начала пандемии скончались 19 068 москвичей.
Выздоровели от заболевания за сутки 2643 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 17 740 человек.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 мая составляет 1 млн 127 417.
С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.
В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.