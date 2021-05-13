Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте после ДТП с машиной депутата

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Автомобиль опрокинулся после ДТП на Кутузовском проспекте с участием машины депутата Госдумы Рахима Азимова.

Как сообщил "Интерфаксу" помощник парламентария Борис Веснин, авария произошла ранее в четверг недалеко от Триумфальной арки.

Депутат Азимов, которого цитирует Веснин, заявил, что его автомобиль Range Rover двигался по своей полосе с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров.

На видеозаписи, поступившей в "Интерфакс", видно, как белый автомобиль Skoda при перестроении на скорости в крайнюю левую полосу Кутузовского проспекта (при движении в сторону центра) ударил медленно двигающийся по ней черный Range Rover в правую часть заднего бампера, после чего перевернулся.

Помощник депутата отметил, что после ДТП были вызваны оперативные службы, водителю Skoda готовы оказать помощь.