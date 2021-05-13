"Лаборатория Касперского" займется системой дистанционного голосования в Москве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" займется развитием столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за почти 270 млн рублей.

Согласно информации на портале госзакупок, АО "Лаборатория Касперского" выиграла конкурс на выполнение работ по созданию ГИС "Система дистанционного электронного голосования" у ООО "Информационные технологии будущего". Корпорация предложила свои услуги за 268 млн 732 952 руб.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, контракт с "Лабораторией Касперского" пока не заключен.

В департаменте пояснили, что речь идет о выделении московской системы дистанционного электронного голосования, которая ранее функционировала на базе портала mos.ru, в отдельную информационную систему.

Как рассказали в "Лаборатории Касперского", решение функционирует на базе на блокчейн-технологий. "Децентрализация и неизменность данных делают блокчейн-технологии идеальным вариантом для проведения онлайн-голосований, гарантируя невозможность изменения голосов и доверенный автоматический подсчёт результатов. Основное внимание при развитии решения будет уделено обеспечению безопасности на всех этапах электронного голосования, включая обеспечение анонимности процесса голосования", - сообщили в компании.

Александр Сазонов, руководитель проекта ДЭГ в "Лаборатории Касперского, подчеркнул, что исполнение контракта касается исключительно развития информационной системы. "Доступ к данным избирателей и процессу голосования компания иметь не будет", - подчеркнул Сазонов.