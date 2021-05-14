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В мэрии Москвы назвали напряженной ситуацию с COVID-19

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны", - сказала Ракова на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, большинство москвичей научились соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые минимизируют риски заболевания.

"На сегодняшний день у каждого москвича существует возможность защитить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку. Возможности вакцинации в Москве не ограничены", - сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что суточная заболеваемость COVID-19 в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тыс. человек.

Москва Анастасия Ракова коронавирус COVID-19

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