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На благотворительном аукционе за работы Шойгу выручили 40 млн рублей

Деньги пойдут на лечение детей с опухолями мозга

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В ходе благотворительного аукциона за картины и работы из дерева авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу было выручено 40 миллионов рублей. Собранные средства пойдут на лечение детей с опухолями мозга, сообщили в Благотворительном фонде Константина Хабенского.

Благотворительный аукцион был проведен 14 мая в Москве на площадке Русского географического общества. С инициативой провести аукцион выступил лично Шойгу и предоставил для него свои картины и работы из дерева.

Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, подопечным Фонда. Часть денег будут направлены на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

Сергей Шойгу Фонд Константина Хабенского

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