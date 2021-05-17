На станции "Боровицкая" московского метро пассажир упал на пути

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в понедельник на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщается в твиттере столичного метрополитена.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позже столичный департамент транспорта сообщил, что движение на линии вводится в график.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Боровицкая".

"Пассажира с пути быстро подняли на платформу, он выжил. Ненадолго отключалось напряжение контактного рельса", - добавил собеседник агентства.