Реставраторы полностью разберут усадьбу купца Масягина в Москве

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве реставраторы полностью разберут и восстановят усадьбу купца Масягина в Старомонетном переулке методом "переборки", сообщили в пресс-службе инвестора объекта.

"Это значит, что дом вручную разберут на бревна, отреставрируют их или заменят на новые", - объяснили в компании.

Там отметили, что этот метод позволяет восстанавливать объекты с большим объемом утраты.

Главный дом усадьбы в Старомонетном переулке разрушен на 95%. Степень повреждений не позволяет использовать другие методы, заверил инвестор. Противоаварийные работы на объекте уже завершились.

Ранее в мае о выборе этого метода реставрации говорил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он обещал проконтролировать работы.

"Сейчас реставраторы занимаются его спасением: сруб маркируют и бережно разбирают. Все бревна, которые можно отреставрировать, сохраняют. А те, которые из-за состояния дерева уже невозможно привести в порядок, воссоздают по историческим аналогам", - говорил он через пресс-службу.

У здания отремонтируют белокаменный цоколь, восстановят на исторических местах входы в здание и кованые козырьки. Также будет приведена в порядок пристройка 1925 года, отреставрировны деревянные окна, двери, мезонин и лестница к нему. Специалисты восстановят дымовые трубы из кирпича, дымники, утраченный декор, перекрытия, перегородки, историческую обшивку стен, кровлю и другие элементы дома.

После пожара 1812 года это владение приобрел купец третьей гильдии Сыромятной слободы Иван Масягин и к 1819 году построил там новый дом - одноэтажное деревянное здание в стиле упрощенного на каменном фундаменте. С восточной стороны к нему пристроили дворовую галерею и мезонин с треугольным фронтоном. Здание построили по "образцовому" проекту, который разработали для жилой застройки послепожарной Москвы. До 1917 года там жили разные купеческие семьи.

Главный дом усадьбы имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Департамент культурного наследия в 2012 году включил в предмет охраны дома его местоположение, объемно-пространственную-композицию особняка вместе с пристройкой 1925 года, конструкцию крыши, архитектурно-художественное оформление фасадов и материалы их отделки, планировку интерьеров и столярные элементы - окна и двери.