Акционер "Невской мануфактуры" пообещал Беглову восстановить здание

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Один из акционеров АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев написал губернатору Петербурга Александру Беглову письмо, в котором подтвердил намерения отреставрировать исторические объекты на Октябрьской набережной, 50, сообщает пресс-служба городской администрации в четверг.

"Я, как акционер АО "Невская мануфактура", обязуюсь выполнить Ваше указание по реставрации сгоревшего здания Невской мануфактуры в соответствии с историческим обликом, с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников и выделить необходимые средства для такого восстановления", - цитируются в сообщении письмо Устаева.

Он также проинформировал, что архитектурная мастерская "Студия 44" подготовила концепцию и проект планировки территории исторического памятника, который был представлен на общественные слушания.

Возгорание в производственно-складском помещении, принадлежащем АО "Невская мануфактура", началось около полудня в понедельник, тление в завалах до сих пор ликвидируют. При тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий и пострадали трое его сослуживцев, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Причины инцидента устанавливаются. Возбуждены два уголовных дела, заключены под стражу гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Губернатор Петербурга ранее заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание "Невской мануфактуры" и о невозможности нового строительства на территории утраченного объекта культурного наследия.