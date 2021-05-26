ГАИ Москвы возглавил замначальника ГИБДД Александр Быков

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Александр Быков назначен на должность начальника Госавтоинспекции Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Александр Быков назначен на должность начальника управления ГИБДД Москвы. В ближайшее время состоится его представление личному составу", - сказал собеседник агентства.

Бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности в ноябре 2020 года на основании рапорта на увольнение по выслуге лет.

Быков родился 27 июня 1978 года в п. Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году слушателем Орловской высшей школы МВД России. В 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД (Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения).

8 февраля 2019 года указом президента Быков был назначен на должность заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.