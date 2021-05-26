Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияонлайнBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

ГАИ Москвы возглавил замначальника ГИБДД Александр Быков

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Александр Быков назначен на должность начальника Госавтоинспекции Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Александр Быков назначен на должность начальника управления ГИБДД Москвы. В ближайшее время состоится его представление личному составу", - сказал собеседник агентства.

Бывший начальник ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был отстранен от должности в ноябре 2020 года на основании рапорта на увольнение по выслуге лет.

Быков родился 27 июня 1978 года в п. Северо-Восточный Банк Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России, в 2016 году Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Кандидат юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году слушателем Орловской высшей школы МВД России. В 1999 году назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. С 2001 года проходит службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД (Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения).

8 февраля 2019 года указом президента Быков был назначен на должность заместителя начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Москва ГАИ ГИБДД Александр Быков

Новости

Ночью в Москву придет гроза и принесет до трети месячной нормы осадков

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается второй день подряд

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 15%

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития
Пандемия коронавируса

В Москве от COVID полностью привились 1,3 млн человек

ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер

ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');