Шойгу сообщил о планах построить крупнейший музей ВС РФ в форме звезды

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в России музей вооруженных сил площадью 150 тысяч кв м планируется построить в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу.

"Мы предполагаем сделать здесь, в каждом из крыльев, своего рода (исторический) театр... Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги - все то, что у нас сегодня хранится... Это будет самый крупный музей – почти 150 тыс. кв.м", - сказал Шойгу.

Музейный комплекс с мастерскими, сменными экспозициями и интерактивными технологиями спроектирован в форме объемной звезды с наложенными друг на друга уровнями. Разные зоны в комплексе могут быть посвящены и Первой мировой войне, и Бородинской битве, и обороне Брестской крепости, и другим важным событиям.

"Мы делаем это для того, чтобы 740 тыс. экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли выставить для наших граждан, соотечественников, чтобы можно было показать все это", - отметил Шойгу, пояснив, что в музее ВС в Москве все выставить не получается.