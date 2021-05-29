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В Москве затопило участок Боровского шоссе у станции метро "Говорово"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - На Боровском шоссе в районе станции метро "Говорово" затопило проезжую часть, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в субботу.

"На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км", - говорится в сообщении.

Дептранс просит автомобилистов планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих к нему улиц.

О причинах подтопления не сообщается. В Москве в эти минуты идет сильный дождь.

Москва Говорово

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