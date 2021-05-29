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Ливень в Москве вызвал перебои в работе общественного транспорта

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дожди, местами сильные, привели к задержкам и изменению маршрутов наземного пассажирского транспорта в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале в субботу.

В частности, произошел сбой в движении трамваев в районе площади Борьбы (№ 7, 50) и Комсомольской площади (№ 7, 13, 37, 50). Сейчас транспорт ходит в обычном режиме.

Ранее также сообщалось о затоплении участка Боровского шоссе в районе станции метро "Говорово", а также о скоплении воды на проспекте Генерала Дорохова. В результате маршруты общественного транспорта на время были изменены. К 12:30 проблемы были устранены, затруднений в движении автотранспорта уже нет, отмечает департамент транспорта.

В мэрии уточнили, что в районе Солнцево менее чем за час выпало 22 мм осадков, это почти половина месячной нормы.

В телеграм-канале городского хозяйства опубликованы контакты для обращений по поводу скопления воды на дорогах, во дворах или в подземных переходах.

Ранее МЧС России предупредило о ливне, грозе и усилении ветра в Москве до 17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе до конца суток.

Москва

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