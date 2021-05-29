Первый за 100 лет новый железнодорожный вокзал открыли в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в субботу в столице новый железнодорожный вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования.

"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", - сказал Собянин на церемонии открытия вокзала.

По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружает центр столицы. В том числе будет снижена нагрузка на участок Каланчевско-Курского направления, который будет пропускать больше поездов.

По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее. Он рассказал, что на вокзале созданы условия для маломобильных граждан, обеспечено бесконтактное использование всех элементов, также есть приспособления, которые будут обеззараживать эскалаторы и ароматизировать воздух.

Как отмечается в сообщении мэрии Москвы, после открытия вокзала "Восточный" пассажиропоток ТПУ "Черкизово" вырастет до 75 тысяч пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования.

Благодаря масштабному жилищному строительству, развернутому в Гольяново, к 2025 году население в зоне пешей доступности ТПУ увеличится до 106,5 тыс. человек. В результате "Черкизово" может войти в десятку крупнейших транспортных узлов города с ежедневным пассажиропотоком 135 тыс. человек.

После открытия вокзала "Восточный" нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%. Станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тыс. пассажиров в сутки.

Отмечается, что перевод части поездов дальнего следования с Курского вокзала на "Восточный" позволит увеличить пропускную способность участка Москва-Каланчёвская - Москва-Пассажирская-Курская, которая на сегодняшний день почти исчерпана.