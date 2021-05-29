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Что произошло за день: суббота, 29 мая

Второй день переговоров Путина и Лукашенко, открытие десятого вокзала в Москве, победа российской сборной над Швейцарией в матче на ЧМ по хоккею

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили переговоры. Как рассказал Дмитрий Песков, лидеры двух стран договорились о вывозе застрявших в Европе белорусов в условиях ограничений перелетов со стороны ЕС, а также о переводе второго транша российского кредита Минску в июне. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москве небезразлична судьба задержанной россиянки Софьи Сапеги, но отметил, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии.

- Обвинение попросило 5 лет для чеченца за драку с росгвардейцами 23 января в Москве. По данным источника, Тверской суд Москвы огласит приговор Саиду-Мухаммаду Джумаеву 31 мая в 9:00.

- В Москве открылся десятый железнодорожный вокзал - Восточный. Он вошел в состав транспортно-пересадочного узла Черкизово и должен разгрузить Курский вокзал.

- В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 9 289 человек. Выписаны 9 250 человек, 401 пациент умер. В Москве - 3 241 новый случай COVID-19. Число умерших от коронавируса за время пандемии в столице, по официальным данным, превысило 20 тысяч.

- Во Вьетнаме нашли новый штамм коронавируса. В Минздраве страны сообщили, что это гибрид индийского и британского штаммов, он легче распространяется.

- Сборная России победила Швейцарию в матче очередного тура группового этапа ЧМ по хоккею в Риге. Результат встречи - 4:1.

- За день в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков. В некоторых районах возникли подтопления, в частности, на участке Боровского шоссе у станции метро "Говорово" и на проспекте Генерала Дорохова.

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