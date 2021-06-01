В Подмосковье завели дело после выдачи на захоронение тела чужого человека

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дело о халатности возбуждено в отношении персонала больницы в подмосковном Солнечногорске после того, как родственникам пациента выдали для похорон тело другого человека. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"В больнице Солнечногорска вследствие халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек. При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице", - сообщила Врадий во вторник.

Она отметила, что по факту происшествия в отношении персонала больницы возбуждено уголовное дело о халатности при исполнении должностных обязанностей.

Следователи допросят родственников умершего пациента, сотрудников медицинского учреждения, изучат документацию для выяснения всех обстоятельств происшествия.