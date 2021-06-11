Поиск

Назвать улицу в Москве в честь Лужкова смогут только в 2029 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Присвоить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова улице будет возможно только через 10 лет после его смерти. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте культурного наследия.

"Согласно закону, присвоение имен, фамилий известных жителей столицы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в соответствии с законом города Москвы "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы" вопросы о наименовании рассматриваются Городской межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, в том числе департамент, а также эксперты в области истории, лингвистики, языкознания.

В департаменте также отметили, что в рамках указа президента РФ Владимира Путина "Об увековечении памяти Ю.М. Лужкова" в 2020 году Московскому городскому университету управления правительства Москвы присвоено имя Лужкова, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Москвы отказали группе москвичей в переименовании 4-ой улицы 8 марта в улицу Юрия Лужкова, сославшись на то, что переименовать улицу будет возможно только через 10 лет после дня смерти Лужкова - 10 декабря 2029 года.

Бывший московский мэр скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.

Москва Юрий Лужков

Новости
Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

Синоптики пообещали жару в Москве и области к концу следующей недели

Синоптики пообещали жару в Москве и области к концу следующей недели
Пандемия коронавируса

Власти Москвы не будут ужесточать антиковидные меры в столице

Москвичей предупредили о пробках на дорогах в пятницу вечером

Директор ФБК Жданов объявлен в розыск

Пандемия коронавируса

COVID-прирост в Москве впервые с 14 января превысил 5,8 тыс. случаев

Проценко заявил, что стало труднее лечить COVID из-за его вероятной мутации

Проценко заявил, что стало труднее лечить COVID из-за его вероятной мутации

Пассажир упал под поезд на станции "Павелецкая" московского метро

Источник узнал об обысках у судебных приставов на западе Москвы

Пандемия коронавируса

В Москве зафиксировали новый максимум случаев коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');