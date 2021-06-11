Назвать улицу в Москве в честь Лужкова смогут только в 2029 году

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Присвоить имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова улице будет возможно только через 10 лет после его смерти. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте культурного наследия.

"Согласно закону, присвоение имен, фамилий известных жителей столицы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан может производиться только новым улицам и по истечении 10 лет со дня смерти указанных лиц", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в соответствии с законом города Москвы "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы" вопросы о наименовании рассматриваются Городской межведомственной комиссией, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, в том числе департамент, а также эксперты в области истории, лингвистики, языкознания.

В департаменте также отметили, что в рамках указа президента РФ Владимира Путина "Об увековечении памяти Ю.М. Лужкова" в 2020 году Московскому городскому университету управления правительства Москвы присвоено имя Лужкова, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Москвы отказали группе москвичей в переименовании 4-ой улицы 8 марта в улицу Юрия Лужкова, сославшись на то, что переименовать улицу будет возможно только через 10 лет после дня смерти Лужкова - 10 декабря 2029 года.

Бывший московский мэр скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.