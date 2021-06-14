Московские заводы в "длинные выходные" будут работать в обычном режиме

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия столицы в объявленные городскими властями "длинные выходные" будут работать в обычном режиме, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Продолжат работу предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, организации жизнеобеспечения и важнейшие сервисы.

Выходные, по словам Ефимова, в первую очередь, введены для офисных сотрудников.

Отмечается, что работающие предприятия продолжат свою деятельность при условии выполнения новых рекомендаций московской мэрии: перевод на удаленную работу 30% сотрудников из числа непривитых против COVID-19. На домашний режим работы должны быть переведены сотрудники предприятий старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, будет ограничено посещение организаций работниками, деятельность которых не связана с производственным процессом.

"Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", - добавил Ефимов.

Заммэра также напомнил, что временно приостанавливается обслуживание клиентов фуд-кортов в торговых центрах, эти организации смогут работать только на доставку.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице "длинные выходные" - до 19 июня. Также вводится ряд ограничений, в их числе - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.