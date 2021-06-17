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Собянин сообщил, что завтра в Москве будет уже более 9 тыс. заболевших COVID

Собянин сообщил, что завтра в Москве будет уже более 9 тыс. заболевших COVID
Сергей Собянин
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице.

"Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тыс. заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", - сказал мэр на встрече с рестораторами.

Он уточнил, что болезнь протекает очень быстро. "Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы", - сказал мэр.

Он обратился к предпринимателям в сфере общественного питания с просьбой рассказать сотрудникам городских ресторанов и кафе о важности вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

"Многие вещи мы начинаем обдумывать, программировать и запускать почти с нуля с учетом новых проблем и с учетом нового течения эпидемии, - так было принято санитарным врачом города Москвы решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся", - заявил столичный градоначальник.

Он добавил, что "главное теперь - провести эту вакцинацию, рассказать своим работникам, потому что они зависят не только с точки зрения получения доходов, зарплаты, места работы, но весь бизнес от этого зависит, - в первую очередь ваш бизнес". "Надеюсь на вашу поддержку в этом процессе, очень непростом", - сказал Собянин.

Собянин отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции крайне важна, но этот процесс все равно длительный, он может занять полтора-два месяца.

Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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