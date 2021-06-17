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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:33Заразились
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Собянин заявил, что Москва находится очень близко к более жестким решениям по ограничениям

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, это соответствует мощности больницы в Коммунарке, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пять дней назад у нас было около 13 тыс. (коек для лечения пациентов с коронавирусом), и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы как Коммунарка", - сказал мэр в ходе встречи с рестораторами.

Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. "Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям", - заключил Собянин.

Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены "все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19". Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.

"Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто расстелил койки и уложил пациентов, в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощи. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему", - пояснил Собянин.

Хроника коронавируса. Июнь.

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