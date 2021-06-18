В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Режим нерабочих дней в столице прекращается с 21 июня, соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

"Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа", - говорится в документе.

12 июня мэр Москвы объявил в столице "длинные выходные" - до 19 июня. Также был введен ряд ограничений, в их числе - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.