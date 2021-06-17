В Москве предложили открыть свободные от COVID рестораны для вакцинированных

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московские рестораторы предложили мэру города Сергею Собянину в качестве эксперимента открыть свободные от коронавируса рестораны, а также специальные зоны в ресторанах, которые будут работать только для сделавших прививку от коронавируса, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Предприниматели Москвы предложили мэру ввести свободные от коронавируса зоны в ресторанах и свободные от коронавируса рестораны. Они будут работать для людей, которые привились от COVID-19", - сказал Миронов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, если столичные предприниматели будут готовы выделить в своих заведениях специальные зоны и допускать только вакцинированных граждан, они должны уведомить об этом власти Москвы. "Столичные власти, в свою очередь, проверяют, что ресторан или его отдельную зону посещают только те, у кого есть прививка. И такие предприятия могут работать без внутренних ограничений", - пояснил он.

В конце мая Собянин уже предлагал московским предпринимателям создавать в ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", для привитых посетителей.