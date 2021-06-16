Еще несколько кафе в Москве могут закрыть на 90 суток за работу ночью

Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Москве выявили нарушения запрета на ночную работу еще в трех ресторанах, сообщил в среду главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

"Выявлено, что рестораны "Чайхона Нават" и "Паста и Баста" продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00 часов. Посетители сидели за столами и распивали напитки", - сказал Комаров журналистам.

Он добавил, что также у ресторана "Макдональдс" на улице Мясницкой наблюдалось скопление людей, социальную дистанцию они не соблюдали.

Заведениям теперь грозит штраф до 300 тыс. руб. Если же будет установлен вред здоровью человека, то эта сумма вырастет до 1 млн руб. Рестораны также могут закрыть на срок до 90 суток.

ОАТИ в ходе совместного рейда с полицией в ночь на 16 июня осмотрела более 130 ресторанов, баров и ночных клубов.

Накануне сообщалось о выявлении нарушений запрета на ночную работу в трех заведениях общественного питания ("Кофемания", "Бараshka", Levantine).

В Москве в июне наметился рост заболеваемости коронавирусом. Суточные пики достигли значений прошлогоднего декабря. В связи с этим в городе усилены рейды по проверке соблюдения масочного-перчаточного режима. Власти Москвы ввели запрет на ночную работу заведений общественного питания из-за роста заболеваемости.