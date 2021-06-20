Собянин связал заболевания вакцинированных москвичей с "индийским" штаммом COVID-19

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В столице наблюдаются повторные заболевания переболевших и тех, кто был вакцинирован от коронавируса, это связано с "индийским" штаммом заболевания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от "индийского" штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с "уханьским". Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказа мэр в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что сейчас второй компонент вакцины получили 1,5 млн жителей столицы.

Также, по словам Собянина, "китайского" штамма вируса среди заболевших уже нет, сейчас выявляется вирус с новой мутацией "индийского штамма", которая агрессивнее распространяется и тяжелее переносится пациентами.

"Надо (...) максимально быстро прививаться. В любом случае, это самая надежная зашита", - подчеркнул мэр.

До этого Собянин указывал, что 89,3% москвичей заболели мутированным коронавирусом, называемым "дельта", то есть индийским штаммом.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока нет данных о большей летальности "индийского" штамма COVID-19 по сравнению с другими разновидностями коронавируса.