Мурашко заявил, что "индийский" штамм более заразный, но не более летальный

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пока нет данных о том, что "индийский" штамм COVID-19 более летален, чем иные штаммы этого заболевания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

11 июня Мурашко сообщал, что более высокая скорость распространения "индийского" штамма коронавируса может повлиять на корректировку схем лечения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы выявлен "индийский" штамм заболевания. Он добавил, что этот штамм быстрее распространяется, также он оказался более агрессивным по сравнению с другими. По словам мэра, для того, чтобы противостоять этой болезни, уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем необходимо для "уханьского" варианта коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что "индийский" штамм коронавируса сейчас наиболее интенсивно распространяется как в России, так и в мире в целом.