Дмитрий Родионов назначен президентом Бахрушинского музея

Пост гендиректора вместо него займет Кристина Трубинова, работавшая первым замруководителя музея

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов назначен президентом учреждения, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

"В новой должности он продолжит курировать научно-исследовательскую работу, займется организацией и проведением симпозиумов и конференций, комплектованием фондов, налаживанием межмузейных связей", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, Бахрушинский музей должен стать научно-методическим центром по работе с театральными музеями и архивами театров страны. Для этого будет организована Ассоциация театральных музеев России и театров, обладающих музейными коллекциями.

Также планируется сделать акцент на развитии межрегиональных проектов. Среди них - "Театральный универсум": выставки и встречи для профессионалов и любителей театра. Также речь идет о Бахрушинском благотворительном фестивале, премии в области литературы о театре "Театральный роман" и другие.

В свою очередь, как сообщили в ведомстве, должность генерального директора, в обязанность которого будет входить обеспечение технической работы музея и поддержание необходимых условий для реализации актуальных выставочных проектов, займет Кристина Трубинова, работавшая первым заместителем руководителя учреждения на протяжении последних двух лет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Родионов уволен с поста гендиректора музея.